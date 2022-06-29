Четверых пьяных водителей в Шымкенте лишили водительских прав

Кадр из видео: polisia.kz

Четверых пьяных водителей задержала полиция Шымкента – все нарушители были лишены водительских прав и арестованы на 15 суток, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сотрудники полка патрульной полиции ДП Шымкента остановили автомашину Audi-100 без зеркал заднего вида. Стражи порядка заметили у водителя признаки алкогольного опьянения во время составления протокола.

Полицейские попросили его пройти медицинское освидетельствование. В результате было установлено, что водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Отмечается, что похожий случай произошел по проспекту Республики. У водителя Mitsubishi Montero отсутствовало освещение госномера – стражи порядка попросили его остановить машину.

Однако водитель проигнорировал требование полиции и продолжил движение. Нарушителя удалось остановить на улице Гагарина. По результатам медосвидетельствования выяснилось, что водитель был пьян.

Водитель Daewoo Matiz тоже проигнорировал требования полицейских. Инцидент произошел на улице Жибек жолы. Водитель оказался пьян.

Подозрение у инспекторов при патрулировании улицы Байдибек би вызвала машина марки Mercedes-Benz, двигавшаяся прижавшись к обочине и со слишком сниженной скоростью. Медосвидетельствование показало среднюю степень опьянения водителя.

Как отметили в полиции, все четверо правонарушителей взяты под административный арест на 15 суток и лишены права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976133-chetveryh-pyanyh-voditeley-v-shymkente-lishili-voditelskih-prav/