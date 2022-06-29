Жертвы финпирамид из Актобе возмутились ходом судебного процесса

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Вкладчики четырех рухнувших финансовых пирамид опасаются, что подсудимые избегут ответственности. Они недовольны ходом судебного процесса – потерпевших беспокоит, что подозреваемых отправили под домашний арест, пишет сайт телеканала КТК.

Речь, как уточнили корреспонденты канала, идет о предполагаемых создателях сразу четырех сомнительных оганизаций: ТОО "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал".

"Мы, как потерпевшие, на данный момент некоторые из нас опасаются за свою жизнь. Особенно те люди, которые очень активны. Поскольку подсудимые, находясь под домашним арестом, у них есть большие возможности, у них есть большие деньги. Они каким-то образом могут оказать давление на любого потерпевшего", – заявила потерпевшая, Евгения Гановская.

Как пояснили корреспонденты, слушания по делу о финансовой афере проходят в колонии-поселении в черте Актобе. Судебный процесс стартовал около года назад.

На скамье подсудимых оказались сразу 48 человек. 31 из них, как особо опасного, долгое время держали в СИЗО. Отмечается, что их обвиняют в обмане 17 тыс. человек, а общая сумма ущерба оценивается в 30 млрд тенге.

Однако в конце весны судом было решено отправить подозреваемых под домашний арест.

Потерпевшие ждут решения суда – многие потеряли крупные суммы. Как отметили корреспонденты, люди приносили в организации огромные деньги, надеясь, что в скором времени увеличат вклады. По словам потерпевших, кто-то внес в пирамиду 120 млн тенге.

Об изменении меры пресечения подозреваемым рассказали в суде. Отмечается, что эта мера является вынужденной.

"Согласно части 4 статьи 342 уголовно-процессуального кодекса, после истечения 12-месячного срока содержания под стражей суд должен изменить подсудимому меру пресечения на домашний арест или иную меру пресечения. В этой связи постановлением суда была изменена мера пресечения в виде содержания под стражей 31 подсудимого на меру пресечения в виде домашнего ареста до рассмотрения уголовного дела по существу", – прокомментировала постановление пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева.

Источник: КТК

Напомним, что расследование о законности деятельности ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "ESTATE Ломбард" и ТОО "Выгодный займ" началось еще в позапрошлом году. С тех пор число потерпевших только росло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976100-otpravili-pod-domashniy-arest-zhertvy-finpiramid-nedovolny-hodom-sudebnogo-protsessa-v-aktobe/