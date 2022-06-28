Почти 100 кг наркотиков нашли за месяц полицейские в Алматы

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Алматинские полицейские нашли почти 100 килограммов наркотиков во время "антинаркотического месячника". Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в департаменте полиции города.

Месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и направленный на повышение эффективности профилактики по противодействию наркомании и наркобизнеса, закончился 26 июня.

"В течение этого месяца также были усилены оперативные позиции по разоблачению наркодельцов.

Всего за указанный период из незаконного оборота изъято более 99 килограммов наркотических средств, в том числе: более 89 "кило" марихуаны, 8,5 килограмма гашиша, свыше 12 килограммов синтетических наркотиков, а также 735 кустов конопли и 37 кустов опия", – рассказал заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы, полковник полиции Сагындык Аяганов.

Вместе с тем, с его слов, выявлено 3 факта сбыта наркотических средств, 3 факта их культивирования, 2 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, 1 факт пропаганды наркотических средств, а также 13 наркопроступков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976017-pochti-100-kg-narkotikov-nashli-za-mesyats-politseyskie-v-almaty/