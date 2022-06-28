Астанчанина ограбили ночью во дворе дома

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В Нур-Султане в полицию обратился один из местных жителей, заявив, что ночью на улице неизвестный мужчина насильно забрал у него мобильный телефон, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Потерпевший сообщил стражам порядка о том, что неизвестный открыто похитил у него мобильный телефон, тем самым причинив ущерб на сумму 150 тысяч тенге.

По его словам, инцидент произошел около 2 часов ночи во дворе дома. К потерпевшему подошел мужчина. Применив физическое насилие он выхватил из рук астанчанина телефон, а затем убежал.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП района Байконыр ДП города Нур-Султана задержан 32-летний житель города", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

На данный момент задержанный водворен в изолятор временного содержания.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. В случае противоправных действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию на канал "102", – добавили представители столичной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975969-astanchanina-ograbili-nochyu-vo-dvore-doma/