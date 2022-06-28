Мать четверых детей забили до смерти в Туркестанской области

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Мать четверых детей скончалась после жестоких побоев в Туркестанской области. В ее гибели подозревают супруга. Трагедию прокомментировали в департаменте полиции региона.

Об этом случае сообщила журналист Гульмира Абыкай на своей странице в Facebook. По ее данным, в Туркестанской области мужчина жестоко избил свою жену на глазах у детей, которые теперь стали сиротами.

Женщине было всего 30 лет. Младшему из детей - 6 месяцев. После случившегося пострадавшая впала в кому и скончалась через неделю, не приходя в сознание.

В департаменте полиции Туркестанской области Otyrar.kz сообщили, что 11 июня на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В тот же день правоохранители зарегистрировали факт по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Через три дня подозреваемого задержали и взяли под стражу.

"Пострадавшая в течение недели, не приходя в сознание, скончалась в больнице. В связи с этим уголовное дело переквалифицировано на ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время назначены необходимые экспертизы", - пояснила пресс-секретарь ведомства Гульнар Абдужаппарова.

Отмечается, что мужчина был условно осужден за разбой в 2017 году. В течение четырех лет он должен был стоять на учете в службе пробации. Но за примерное поведение его освободили через два года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975932-mat-chetveryh-detey-zabili-do-smerti-v-turkestanskoy-oblasti/