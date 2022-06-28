Притворялся дальнобойщиком: мошенник обманул несколько фирм на миллионы тенге в Казахстане

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Сразу несколько компаний в Алматинской и Жамбылской областях пострадали от действий мошенника. Сообщается, что некий мужчина представлялся водителем-дальнобойщиком, брал дорогостоящие грузы для перевозки и исчезал, передает сайт телеканала КТК.

Одна из пострадавших, Оксана Сагдыева, рассказала, что два месяца назад нашла по объявлению дальнобойщика. Он должен был перевезти груз фирмы на 4,5 миллиона тенге. Водитель назвался Рустамбеком.

"Предоставил мне документы, прошел полностью проверку СБ, которой мы обычно проверяем водителей, на все вопросы отвечал, как положено. В течение трех дней он выходил на связь, вообще никаких не было сомнений в том, что человек едет. "Я еду", "Проезжаю Кызылорду", "Я проезжаю Аральск", "Я через час буду в Актау". Все, с того момента о местонахождении нашего груза мы ничего не знаем", – сообщила женщина.

По ее словам, груз – это промышленный генератор, который должен был выехать из Алматы в Актау. Тем не менее Оксана предполагает, что дальше алматинских дворов груз не выезжал.

Как выяснила женщина, от этого же водителя могли пострадать и другие компании. Так, алматинская фирма тоже потеряла товар – косметику. Стоимость груза составила 4 миллиона.

"Все следы привели к этому гаражу. Мы несколько раз тут были, и каждый раз тут новый замок. По словам свидетелей, генератор, который таразский логист потерял, стоял вот тут на улице. А наша косметика была внутри. Потом ее выгрузили и увезли. Все, что мы смогли найти, проведя свое расследование, мы передали в полицию", – рассказал заведующий складом одного из ТОО в Алматы Арман Тохтамамед.

Предприниматели нашли фото предполагаемого афериста. Оказалось, что есть реальный человек – Рустамбек, а есть тот, кто воспользовался всеми его данными. Логисты считают, что к мошенничеству может быть причастна целая банда, и пострадавших может быть в разы больше.

"Наш груз в сторону Аягоза, Усть-Каменогорска и Семея не доехал. Общая сумма потерь – 4 миллиона тенге. Когда мы поняли, что что-то не так, провели свое расследование. У нас есть фото предполагаемого мошенника. Но нам кажется, что их там целая группа. И таких, как мы, по-моему, очень много", – добавил мужчина.

В логистических кругах говорят, что грузы пропадают целыми фурами. Но в полиции это пока не подтверждают.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление водителя, который подрядился доставить на своем грузовом транспорте данный груз до города Усть-Каменогорска. Далее правовая оценка будет дана по его действиям", – сообщила руководитель пресс-службы ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Сейчас пострадавшие от действий злоумышленника надеются на действия полиции. Но, при этом отмечают, что ответ должен держать и сайт, где было размещено объявление.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975915-pritvoryalsya-dalnoboyschikom-moshennik-obmanul-neskolko-firm-na-milliony-tenge-v-kazahstane/