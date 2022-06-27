Жительница Кокшетау заявила, что муж угрожает ей расправой

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В Кокшетау начато расследование в отношении мужчины из-за угроз супруге физической расправой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 25 июня в управление полиции Кокшетау поступило заявление 26-летней местной жительницы. Молодая женщина сообщила, что ее 33-летний муж угрожает ей физической расправой.

"По данному факту следственным отделом управления полиции начато досудебное расследование по ст.115 УК РК (Угроза)", - пояснили в ДП Акмолинской области.

По информации старшего инспектора отдела по защите женщин от насилия УМПС ДП региона Марины Белик, с начала 2022 года к административной ответственности за противоправные действия в быту привлечены 367 правонарушителей. Кроме того, вынесено 1683 защитных предписания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975876-zhitelnitsa-kokshetau-zayavila-chto-muzh-ugrozhaet-ey-raspravoy/