Land Cruiser угнали во время заправки на АЗС в Кокшетау

Угнанный внедорожник. Фото: ДП Акмолинской области

Toyota Land Cruiser 100 угнали в Кокшетау. Сумма ущерба составила 6,5 млн тенге. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, 25 июня в 15.07 часов в дежурную часть поступило заявление 28-летнего жителя Кокшетау. Он сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля Toyota Land Cruiser 100. Сумма ущерба составила 6,5 млн тенге.

Владелец внедорожника рассказал, что преступление было совершено во время заправки машины на АЗС.

В ходе предварительного следствия было установлено, что потерпевший и подозреваемый ранее были знакомы.

Правоохранители приступили к поискам угнанного автомобиля, который в итоге остановили на 5 км автодороги Кокшетау-Омск.

За рулем Toyota Land Cruiser находился 34-летний мужчина. Он признался, что "конфисковал" внедорожник у владельца в качестве оплаты за долги.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.389 УК РК "Самоуправство". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975870-land-cruiser-ugnali-vo-vremya-zapravki-na-azs-v-kokshetau/