С пистолетом и в маске из "Игры в кальмара": ограбление АЗС попало на видео в Усть-Каменогорске

Место происшествия. Кадр из видео: ДП ВКО

30 мая в полицию Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что ночью ограбили автозаправочную станцию. Правоохранители задержали подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Заявитель рассказал, что неизвестный, скрывая лицо под маской из популярного сериала "Игра в кальмара", зашел на АЗС по улице Грейдерная в Усть-Каменогорске.

Там он, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитил 2 млн тенге, которые находились в инкассаторских сумках.

Стражи порядка незамедлительно приступили к раскрытию дерзкого преступления. В течение двух часов был задержан 40-летний подозреваемый.

Похищенные деньги были обнаружены в его автомобиле, а дома изъят и сам пистолет, который оказался игрушечным.

"Подозреваемый с санкции суда взят под стражу, его действия квалифицируются по ст.192 ч.3 УК РК (Разбой), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет", - сообщил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975801-s-pistoletom-i-v-maske-iz-igry-v-kalmara-ograblenie-azs-popalo-na-video-v-ust-kamenogorske/