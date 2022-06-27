Астанчанина заподозрили в краже ноутбука у племянника

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36-летнего жителя столицы заподозрили в краже ноутбука у племянника. По версии полиции, украденную технику подозреваемый сдал в ломбард, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Нур-Султана.

Мужчину задержали сотрудники полиции УП района Алматы.

По данным правоохранителей, подозреваемый приехал в гости к родственникам. Мужчина дождался момента, когда останется один дома, а затем тайно похитил ноутбук, принадлежащий племяннику, и сдал его в ломбард по заниженной цене.

После этого, как рассказали в департаменте, подозреваемый уехал в другой город. Как только он вернулся в столицу, его задержали полицейские.

"В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование, вещественное доказательство изъято. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - уточнили в ДП.

Полицейские в очередной раз призвали граждан быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.

"Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность", - напомнили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975793-astanchanina-zapodozrili-v-krazhe-noutbuka-u-plemyannika/