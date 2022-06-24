Противотанковую мину и ружье нашли у жителей ВКО и Абайской области

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Сотрудники СИЗО в Усть-Каменогорске получили информацию о том, что жители двух городов в ВКО и Абайской области хранят у себя оружие, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Получив информацию, сотрудники ОВ 156/1 ДУИС по ВКО передали ее полицейским.

Совместными усилиями стражи порядка установили, что житель города Семей хранил у себя дома противотанковую мину модели "ТМ-62м".

Также в Усть-Каменогорске в указанной квартире правоохранители нашли и изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья модели "БМ", калибра 16 мм.

Оба факта зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований.

Как рассказал начальник учреждения ОВ 156/1 ДУИС по ВКО Канат Жусупов, подозреваемые не имели разрешительных документов на оружие.

"По изъятому боеприпасу и оружию назначены экспертизы. Проводятся следственные действия по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов", – резюмировал Жусупов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975596-protivotankovuyu-minu-i-ruzhe-nashli-u-zhiteley-vko-i-abayskoy-oblasti/