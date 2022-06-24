Наркотики "скорость" в особо крупном размере изъяли у жителя Экибастуза

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Стражи порядка изъяли наркотики в особо крупном размере у жителя Экибастуза. Экспертиза выявила, что в найденных свертках находилось вещество А-PVP ("скорость"), сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Павлодарской области задержали 28-летнего жителя Экибастуза.

В ходе личного обыска в кармане куртки задержанного были найдены 126 свертков с порошкообразным веществом.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом А-РVР ("скорость") весом 66 граммов. Как отметили в полиции, это является особо крупным размером.

Начато досудебное расследование, задержанный водворен в ИВС города.

Отмечается, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975573-narkotiki-skorost-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-u-zhitelya-ekibastuza/