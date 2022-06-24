Пропавшего в Алматы подростка нашли мертвым
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Накануне в отдел полиции при УП Медеуского района Алматы поступило заявление о пропаже 15-летнего подростка. Вскоре было найдено тело пропавшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города
После поступления сообщения о пропаже подростка была создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения несовершеннолетнего.
Днем на территории одного из садоводческих обществ было обнаружено тело без вести пропавшего с признаками насильственной смерти.
Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался подросток 2006 года рождения.
Как отметили в полиции, задержанный рассказал, что убил своего знакомого после ссоры.
Досудебное расследование по данному факту продолжается. Назначены необходимые экспертизы.
Напомним, на днях останки расчлененной девушки в мешке нашли рыбаки возле города Атбасара в Акмолинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975557-propavshego-v-almaty-podrostka-nashli-mertvym/