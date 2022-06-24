"Вытащил ключи из-под подушки": астанчанина заподозрили в угоне авто

Астанчанина заподозрили в угоне авто. Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

У жителя Нур-Султана угнали автомобиль марки Lada Priora. Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В дежурную часть Управления полиции района Алматы поступило сообщение об угоне машины марки Lada Priora, которое было совершено по улице Атасу. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.

Позже по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который дал признательные показания в совершении угона.

"Установлено, что задержанный является знакомым потерпевшего, который, воспользовавшись тем, что сосед спит, вытащил ключи оставленные под подушкой", – сообщили представители ДП Нур-Султана.

Сейчас по факту угона проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975541-vytaschil-klyuchi-iz-pod-podushki-astanchanina-zapodozrili-v-ugone-avto/