15 млн тенге в виде зарплаты задолжали актюбинским железнодорожникам

Иллюстративное фото: pixabay.com

Актюбинские железнодорожники заявили, что им не выдают зарплату с начала текущего года. На данный момент рабочим должны выплатить 15 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

"Благодаря тому, что мы ремонтируем тепловозы, наше предприятие ежемесячно получает прибыль в размере 15-20 миллионов тенге.

Но нам с начала года не выплачивают зарплату. Обращались за помощью в акимат, но никаких результатов", - рассказал журналистам один из рабочих.

Кроме того, по словам железнодорожников, еще с 2015 года им перестали начислять пенсионные. Информацию об этом в итоге дошла до прокуратуры, также ситуацию изучают инспекторы по труду.

В районном акимате объяснили, что из-за долгов по налогам у компании арестованы счета. По этой причине остается неизвестным, когда сотрудники депо получат деньги.

Сам руководитель от комментариев отказался. Тем временем, его подчиненные остановили работу и отказались ремонтировать тепловозы, пока им не заплатят.

"В данный момент в отношении работодателя этого предприятия возбуждено уголовное дело по невыплате заработной платы, несвоевременной выплате. И ведется в данный момент проверка.

По результатам, если установим задолженность, мы выпишем предписание. И в административном порядке будет возбужден материал", - сообщил замглавы Управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975468-15-mln-tenge-v-vide-zarplaty-zadolzhali-aktyubinskim-zheleznodorozhnikam/