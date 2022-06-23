31-летнего астанчанина подозревают в избиении подростка

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31-летнего жителя Нур-Султана задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений 14-летнему подростку в Кокшетау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 21 июня в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от местной жительницы по факту хулиганства.

На место происшествия незамедлительно прибыли стражи порядка.

Здесь было установлено, что житель Нур-Султана 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 14-летнему мальчику. Подросток находился на улице в компании ровесников.

Правоохранители задержали подозреваемого.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК РК "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в департаменте полиции Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975431-31-letnego-astanchanina-podozrevayut-v-izbienii-podrostka/