Ущерб на миллиард тенге нанесли государству в Шымкенте

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В Шымкенте изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что для реализации преступного умысла было образовано 6 компаний, общий оборот которых в период с 2019 по 2021 годы превысил 3 миллиарда тенге.

В результате в государственный бюджет не поступило более 1 миллиарда тенге в виде налогов.

"Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Напомним, ранее стало известно, что в Нур-Султане преступная группа, которая тоже занималась выпиской фиктивных счетов-фактур, нанесла ущерб государству на 490 млн тенге. По уголовному делу вынесен приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975344-uscherb-na-milliard-tenge-nanesli-gosudarstvu-v-shymkente/