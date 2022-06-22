Части расчлененного тела нашли в Акмолинской области: дело прокомментировали в полиции

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В департаменте полиции Акмолинской области прокомментировали информацию о страшной находке возле Атбасара, где рыбаки обнаружили в реке части тела расчлененной девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 21 июня на территории Атбасарского района на плотине реки Жабай обнаружены части тела человека.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК (Убийство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение суток установлена личность жертвы, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В департаменте полиции Акмолинской области добавили, что в соответствии со ст.201 УПК РК другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Напомним, ранее в акимате Атбасарского района подтвердили информацию о жуткой находке. Отмечалось, что рыбаки обнаружили в реке мешок с женскими конечностями. По предварительным данным, один из местных жителей приревновал и убил свою сожительницу, после чего расчленил тело и выбросил в реку Жабай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975259-chasti-raschlenennogo-tela-nashli-v-akmolinskoy-oblasti-delo-prokommentirovali-v-politsii/