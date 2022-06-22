Осужденную за избиение незнакомки в баре женщину-педагога оправдали в Караганде

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В Карагандинском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба преподавателя вуза, которую осудили за умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью незнакомки из кафе. Коллегия оправдала педагога из-за недоказанности ее вины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

"По данному уголовному делу объективных доказательств, подтверждающих​ виновность​ подсудимой в умышленном причинении потерпевшей телесных повреждений средней тяжести, не добыто. Обвинение построено на​ нестабильных, необъективных и противоречивых показаниях потерпевшей и ее подруги,​ которые​ постоянно меняли их", - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

В суде подчеркнули, что свидетели,​ находившиеся на месте​ конфликта,​ не видели момента нанесения удара. А подруга потерпевшей, которая свидетельствовала против обвиняемой, является заинтересованным лицом. Потому как у нее лично был конфликт с подсудимой.

"Судебной коллегией в отношении подсудимой вынесен оправдательный приговор в связи с недоказанностью ее участия​ в совершении данного уголовного правонарушения", - добавили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде осудили 28-летнюю женщину-педагога вуза. Она была признана виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью незнакомки, которую якобы ударила в кафе и сломала челюсть. Осужденную сразу амнистировали, при этом с нее взыскали 1,1 млн тенге в качестве компенсации. Она обжаловала приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975252-osuzhdennuyu-za-izbienie-neznakomki-v-bare-zhenschinu-pedagoga-opravdali-v-karagande/