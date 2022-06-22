Астанчанка лишилась золотого украшения после встречи с мужчиной

Иллюстративное фото: Piero Intraligi / EyeEm / Getty Images

Жительница столицы обратилась в полицию с заявлением о краже золотой цепочки стоимостью 100 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

По словам заявительницы, золотое украшение пропало после застолья со знакомым мужчиной, который оказывал ей знаки внимания. Потерпевшая пригасила кавалера к себе домой.

По версии полиции, мужчина дождался, пока хозяйка жилья уснет, после чего забрал с комода ее золотую цепочку. Ущерб составил 100 тысяч тенге.

Стражи порядка УП района Байконыр нашли и задержали 38-летнего подозреваемого в краже. Подчеркивается, что он признал свою вину в совершении преступления.

В данный момент проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975192-astanchanka-lishilas-zolotogo-ukrasheniya-posle-vstrechi-s-muzhchinoy/