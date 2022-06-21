83-летнюю пенсионерку ограбили в Алматы (видео)

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В Ауэзовском районе города Алматы произошло ограбление: жертвой стала 83-летняя пенсионерка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района майор полиции Елнур Кудретбаев, нападение произошло днем во дворе одного из домов в 10-м микрорайоне.

По версии правоохранителей, сзади к пострадавшей подбежал неизвестный мужчина и сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку.

Материальный ущерб потерпевшая оценила в 300 тысяч тенге. О случившемся она сообщила в полицию.

"Мы создали специальную следственно-оперативную группу. Подозреваемый был установлен и задержан. Оказалось, что он следил за своей жертвой. Грабитель приметил ее цепочку за несколько минут до нападения на пересечении улиц Жандосова и Щепкина. Злоумышленник выжидал удобный момент", – дополнил Кудретбаев.

В полиции выяснили, что подозреваемый – мужчина 1990 года рождения – ранее уже имел судимость за совершение аналогичного преступления.

На данный момент его личность проверяется на причастность к другим противоправным действиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975084-83-letnyuyu-pensionerku-ograbili-v-almaty-video/