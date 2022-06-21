Крупную наркоплантацию ликвидировали в Кызылординской области (видео)

Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

В степной местности Шиелийского района Кызылординской области среди саксаулов сотрудниками полиции был выявлен крупный наркопосев с 1665 кустами конопли, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По подозрению в культивировании наркотических растений в крупном размере был задержан житель областного центра.

Помимо этого, как отметили стражи порядка, в ходе личного досмотра у задержанного изъято наркотическое вещество.

Подозреваемого водворили в ИВС Шиелийского района.

Полицейские проводят досудебное расследование по данному факту сразу по двум статьям УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, их аналогов в крупном размере" и "Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере".

Напомним, недавно сотрудниками полиции Нур-Султана совместно с ДКНБ города задержаны двое мужчин, которых подозревают в том, что они выращивали запрещенные растения на цокольном этаже арендованного помещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975068-krupnuyu-narkoplantatsiyu-likvidirovali-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/