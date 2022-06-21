Аферу с онлайн-банкингом на 8 млн тенге провернул мошенник в Шымкенте

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Жителя Туркестанской области подозревают в мошенничестве с использованием онлайн-банкинга. Ущерб от действий злоумышленника составил 8 млн тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В Управление полиции Абайского района ДП Шымкента поступило заявление от сотрудников одного из банков, которые сообщили, что с июня по сентябрь прошлого года неизвестными лицами банку нанесен ущерб в размере свыше 8 млн тенге.

Отмечалось, что неизвестные через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров, а после якобы совершали покупку на крупную сумму.

При поступлении денег на счет "индивидуального предпринимателя" наличность сразу же снималась и оформлялся возврат купленного товара. Подчеркивается, поскольку вся операция проходила через банк, согласно договору, если на счете ИП не хватает суммы, то возврат денег осуществлялся банком.

За 3 месяца было зарегистрировано 9 таких эпизодов.

Сотрудниками полиции было зарегистрировано дело по статье "Мошенничество, совершенное неоднократно". Очень скоро полицейские выявили владельцев лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на след подозреваемого.

Как оказалось, их общий знакомый часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом.

В результате сотрудниками полиции был задержан житель Туркестанской области. Мужчина признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975029-aferu-s-onlayn-bankingom-na-8-mln-tenge-provernul-moshennik-v-shymkente/