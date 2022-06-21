Экс-сотрудник Антикора после смерти жены переоформил на себя принадлежавшие тестю авто

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Экс-сотрудник Антикоррупционной службы по Павлодарской области, его брат и заместитель руководителя районного ЦОНа при помощи ЭЦП смогли переоформить две машины, принадлежавшие тестю борца с коррупцией, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В материалах уголовного дела указано, что со своей супругой сотрудник Антикора был в браке с 2010 года. Две машины, которые мужчина смог переоформить на себя, приобретали на деньги тестя. Регистрировали их тоже на отца жены. Супруга скончалась в июле 2020 года. Тогда и возник вопрос раздела имущества.

"После смерти супруги мужчина обратился к тестю и заявил, что заберет его имущество. Однако родственник ответил отказом. Тогда мужчина сообщил тестю, что у него имеется ЭЦП, которую последний передавал своей дочери, поэтому он без его согласия снимет с учета автотранспортные средства и получит право на наследство", - говорится в приговоре Павлодарского городского суда №2.

Для реализации своего плана по переоформлению двух машин мужчина привлек родного брата и заместителя руководителя районного ЦОНа.

В приговоре указывается, что при помощи ЭЦП, препятствуя отцу скончавшейся женщины перевыпустить электронную цифровую подпись, автомобили переписали на вдовца.

На этом мужчина не остановился. На территории базы отдыха, которая принадлежала жене, был контейнер с имуществом, которым также владел тесть. Забрали и его. Все в итоге продали, а ущерб составил почти 7 млн тенге.

Подсудимые свою вину не признали. Несмотря на это, в суде пришли к выводу, что доказательств достаточно.

"В суде №2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении троих жителей области по факту самоуправства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, что повлекло тяжкие последствия. Судом они признаны виновными.

В соответствии со ст.3 п.4 пп.1 "Закона об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" им сокращены основные наказания. Окончательно назначено двоим по 3 года 4 месяца 12 дней лишения свободы, одному - 2 года 9 месяцев 18 дней", - сообщили в пресс-службе Павлодарского городского суда №2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974992-eks-sotrudnik-antikora-posle-smerti-zheny-pereoformil-na-sebya-prinadlezhavshie-testyu-avto/