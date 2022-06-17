Предполагаемых наркоторговцев задержали в двух областях и Алматы (видео)

Изъятые мешки с марихуаной. Кадр из видео: instagram.com/policeofkaraganda

В Карагандинской области стражи порядка задержали троих мужчин, у которых было изъято восемь мешков с марихуаной и более 6 млн тенге наличными. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте областного департамента полиции.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области установили, что некие лица из Жамбылской области занимаются поставками значительных объемов наркотиков в регионы республики.

12 июня в рамках операции "Карасора-2022" были задержаны трое жителей Жамбылской области в возрасте 34, 39 и 56 лет. Они подозреваются в транспортировке, хранении и сбыте наркотических средств.

"У задержанных изъято 6 млн 435 тыс. тенге наличными, восемь мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, оно является высушенной марихуаной общим весом 198 килограммов", – сообщил начальник УПН ДП Карагандинской области Бауыржан Миссалимов.

Кроме того, вчера ночью в Алматы и Таразе были задержаны еще трое предполагаемых участников данной группы. У них изъяты автомобили Range Rover и Lexus, а также огнестрельное оружие.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере", – добавили полицейские.

На данный момент проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974608-predpolagaemyh-narkotorgovtsev-zaderzhali-v-dvuh-oblastyah-i-almaty-video/