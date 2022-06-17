Мужчине угрожали ножом и расправой в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В поселке Бурабай на мужчину, угрожая ножом и расправой, оформили кредит. Подозреваемого в вымогательстве задержали. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 7 июня в дежурную часть Бурабайского РОП обратился житель Щучинска и сообщил о вымогательстве.

Предварительным следствием установлено, что в поселке Бурабай малознакомый парень, угрожая ножом и расправой, использовал телефон потерпевшего и через приложение оформил кредит на покупку мобильного телефона в сумме 170 тысяч тенге.

После обращения стражи порядка в течение часа задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Щучинска. У молодого человека изъяли нож и удостоверение личности на имя потерпевшего.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.194 УК РК "Вымогательство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974582-ugrozhal-nozhom-i-raspravoy-podozrevaemogo-v-vymogatelstve-zaderzhali-v-akmolinskoy-oblasti/