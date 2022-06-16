Находившегося в межгосударственном розыске мужчину задержали в Павлодарской области

Задержанный. Фото: polisia.kz

В Павлодарской области задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске, об этом сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, несколько дней назад при патрулировании в Аксу инспекторы взвода патрульной полиции заметили идущего по улице подозрительного мужчину.

"При установлении личности прохожего выявлено, что данный гражданин находится в межгосударственном розыске с 25 апреля текущего года за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Как отметили в областном департаменте полиции, настоящее время разыскиваемый водворен в ИВС ОП города Аксу, впоследствии он будет этапирован в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974472-nahodivshegosya-v-mezhgosudarstvennom-rozyske-muzhchinu-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/