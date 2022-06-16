Бензин под видом растворителя пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан

Фото: КГД МФ РК

В Жамбылской области пресечена попытка вывоза из страны в Кыргызстан 34 тонн бензина под видом растворителя. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 4 июня при пересечении казахстанско-кыргызской границы через автомобильный пункт пропуска "Айша-биби" задержан грузовик, перевозивший бензин марки АИ-92 под видом растворителя.

По предварительным данным, общая стоимость бензина составила порядка 6 млн тенге. При этом отправителем оформлены товаросопроводительные документы на перевозку растворителя на сумму 2,1 млн тенге.

По результатам физико-химических исследований, подтвердился факт перевозки бензина марки АИ-92 под видом растворителя.

По данному факту будут приняты соответствующие меры, отметили в КГД.

Напомним, ранее КНБ обратился к казахстанцам из-за участившихся случаев вывоза бензина и ГСМ в Кыргызстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974418-benzin-pod-vidom-rastvoritelya-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-kyrgyzstan/