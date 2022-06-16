Восемь человек отравились донерами в Атырау

Иллюстративное фото: pexels.com

Восемь человек, включая полуторагодовалого ребенка, отравились донерами из ларька в Атырау. Сейчас все они находятся в больнице и получают лечение. Медики оценивают состояние пострадавших как среднее, передает "Ак Жайык".

Как рассказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Бекешова, это первый с начала года случай пищевого отравления в регионе.

Люди ели куриный донер в частном киоске, расположенном на улице Датова в Атырау.

Городское управление полиции проводит расследование. Заведение приостановило свою работу.

В прокуратуре Атырау сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее массовое отравление людей). Назначены экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что 64 человека отравились после посещения одного из общепитов в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974384-vosem-chelovek-otravilis-donerami-v-atyrau/