Гашиш за массаж: замначальника отдела полиции осудили в Нур-Султане за наркопреступление

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К тюремному заключению сроком на 5 лет приговорили заместителя начальника отдела полиции района "Сарыарка" в Нур-Султане, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Дело по факту незаконного сбыта и хранения наркотического средства рассматривалось судом № 2 Алматинского района города.

Согласно материалам дела, полицейский расплатился гашишем весом 2,1 грамма за массаж. Также мужчину обвиняли в незаконном хранении без цели сбыта в крупном размере гашиша весом 21,76 грамма.

По данным суда, вина подсудимого доказана показаниями свидетеля, оказавшего услугу массажа и получившего за это гашиш, свидетелей-понятых, участвовавших при проведении обыска, вещественными доказательствами, а также записями разговоров, произведенных в ходе специальных ОРМ.

Подчеркивается, что суд учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом в отношении подсудимого - у него есть малолетние дети.

Однако отягчающим обстоятельством является совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

По совокупности уголовных правонарушений подсудимый был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Кроме того, он был лишен специального звания подполковника полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974277-gashish-za-massazh-zamnachalnika-otdela-politsii-osudili-v-nur-sultane-za-narkoprestuplenie/