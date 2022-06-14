Водитель накопил 79 штрафов на 1,6 млн тенге в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: ДП Туркестанской области

В Восточно-Казахстанской области местный житель нарушил правила дорожного движения на 1,6 миллионов тенге, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

В области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Борышкер”, в рамках которого полицейские выявили 26-летнего жителя Усть-Каменогорска, который регулярно нарушал правила дорожного движения. За ним числились 79 административных штрафов на общую сумму 1,6 млн тенге.

"Автомобиль нарушителя водворен на специализированную стоянку до полного погашения задолженности", – рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

Полицейские добавили, что за один день проведения ОПМ стражи порядка провели поквартирные и подворовые обходы, где уведомили более 2 тысяч граждан, имеющих задолженности по наложенным административным штрафам на общую сумму 17 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974097-voditel-nakopil-79-shtrafov-na-16-mln-tenge-v-ust-kamenogorske/