"Толпой налетели": российский блогер заявил, что его избили и ограбили в Актобе (видео)

Пострадавший. Кадр из видео: Странник Артур/YouTube

Тревел-блогер из России под ником "Странник Артур" собирался проехать на велосипеде по Казахстану, Монголии и закончить свое путешествие на Алтае. Однако в Актобе на него напали. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает "Диапазон".

Артур перед поездкой рассказал, что отправляется из Стерлитамака (Башкортостан) к Байкалу. Его маршрут должен был пролегать через Казахстан, Монголию и Россию.

За время путешествия молодой человек загрузил на свой канал три ролика, в последнем сообщил, что подвергся нападению в Актобе.

"Меня ограбили в Казахстане, в Актобе. Сейчас я приехал кое-как в Россию. У меня даже денег не было, в полиции дали на билет, доехал до Оренбурга", - поделился блогер.

Он пояснил, что вечером с велосипедом гулял по Актобе.

"Какие-то пацаны толпой налетели просто и ограбили", - добавил парень.

Говорит, что у него забрали велосипед, iPhone, сумку с деньгами на путешествие. Сохранились лишь документы, видеокамера и 2000 тенге в кармане. Он обратился к правоохранителям.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

"В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший, находясь в алкогольном опьянении, не помнит всех обстоятельств пропажи велосипеда. Однако сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия по поиску велосипеда", - рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974056-tolpoy-naleteli-rossiyskiy-bloger-zayavil-chto-ego-izbili-i-ograbili-v-aktobe-video/