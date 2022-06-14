Казахстанец после перехода по всплывшей на сайте рекламе лишился 9 млн тенге

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Полицейские Костанайской области рассказали о новой схеме кибермошенничества. Так, в крайне неприятной ситуации оказался 37-летний житель Рудного, который после перехода по всплывшей в Сети рекламе лишился более 9 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации департамента полиции региона, житель Рудного по всплывающей рекламе на сайте нашел объявление о заработках на торговой бирже.

Он оставил заявку об участии, после чего с ним связался представитель компании и стал инструктировать. Связь осуществлялась через Skype и WhatsApp.

В ходе разговора мужчине сообщили, что деятельность заключается в торговле на криптовалютной бирже.

Для работы ему необходимо было приобрести валюту и перечислить средства в размере более 70 тыс. тенге на сайт. Все его переводы отображались на ресурсе, поэтому никаких подозрений у жителя Рудного не возникло.

Однако для снятия заработанных в результате торговли 15 тысяч долларов США казахстанцу нужно было оплатить страхование счета в размере 1,7 млн тенге. Но его первый платеж не прошел, мужчина еще дважды перечислил страховую сумму. При этом деньги на свой счет так и не получил.

Тогда горожанин понял, что его обманули. Он начал опять же в интернете искать способы возврата денег. Обнаружив юридическую компанию, которая, судя по описанию на сайте, занимается возвратом средств, переведенных мошенникам, он обратился туда.

С мужчиной по WhatsApp связался представитель фирмы и заявил, что якобы провел расследование и вышел на организацию, у которой находятся его деньги.

"Для вывода денежных средств пострадавшему предложили внести 10 процентов от суммы, накопленной при торговле на бирже. После чего ему сообщили, что необходимо произвести конвертацию криптовалюты в доллары. Для этого он оплатил свыше 1 миллиона тенге. Однако рудничанин снова не смог вернуть свои деньги и обратился в полицию", - рассказала оперуполномоченный ДП Костанайской области Нина Ахмадеева.

Сумма ущерба составила более 9 млн тенге. 10 июня по данному факту зарегистрировано досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974029-kazahstanets-posle-perehoda-po-vsplyvshey-na-sayte-reklame-lishilsya-9-mln-tenge/