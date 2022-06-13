Няню заподозрили в краже золотых украшений у работодателей в Нур-Султане

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Жители столицы обратились в полицию, заявляя, что у них были украдены ювелирные изделия. Под подозрение попала женщина, работавшая няней у потерпевших, сообщается на официальной странице Департамента полиции Нур-Султана в Instagram.

Сотрудники отдела полиции района "Алматы" задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в краже золотых изделий. Отмечается, что до этого она два месяца работала няней у обратившихся в полицию жителей города.

"Занимаясь своими обязанностями, она увидела в шкафу спальной комнаты комплект из золота. Воспользовавшись отсутствием хозяев, няня совершила кражу мужского обручального кольца, детской цепочки, кулона и трех женских цепочек общей стоимостью в 700 тысяч тенге, после чего сдала в ломбард", – заявили полицейские.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Как отметили стражи порядка, подозреваемая уже дала признательные показания. На данный момент проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, а также напоминает работодателям перед принятием на работу посторонних людей требовать ксерокопии документов и рекомендательные письма", – добавили сотрудники ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973902-nyanyu-zapodozrili-v-krazhe-zolotyh-ukrasheniy-u-rabotodateley-v-nur-sultane/