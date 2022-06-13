"Блогера" осудили за вымогательство денег у полицейских в Караганде

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В Караганде перед судом предстал 28-летний мужчина, который, представляясь блогером, вымогал деньги у полицейских. На скамье подсудимых также оказался его подельник, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Казыбекбийского районного суда.

Уголовное дело было рассмотрено в Казыбекбийском районном суде. Согласно материалам, в октябре прошлого года подсудимые сняли на видео патрульную машину, которая проехала на запрещающий сигнал светофора с отключенными проблесковыми маячками.

Они догнали спецтранспорт и потребовали у полицейских объяснений. Угрожая слить видео в социальные сети, молодые люди запросили 150 тысяч тенге за молчание.

Стражи порядка не стали идти на поводу у подсудимых. Они обратились в управление собственной безопасности. Мужчин задержали сразу после передачи денег.

В суде "блогер" вину не признал. Он заявил, что проявлял активную гражданскую позицию в борьбе с нарушителями и вознаграждение у полицейских не требовал.

Его напарник свою вину не отрицал. Он признался, что выполнял функцию водителя и действовал по указке подельника.

Суд признал обоих виновными по п.2 ч.2 ст.194 УК РК "Вымогательство, совершенное группой лиц".

"Блогера" приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Его подельника суд ограничил в свободе на 3,5 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973889-blogera-osudili-za-vymogatelstvo-deneg-u-politseyskih-v-karagande/