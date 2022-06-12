Житель Шымкента во время драки размахивал топором и угрожал расправой

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Житель Шымкента размахивал топором и угрожал расправой во время драки с другим мужчиной. Его удалось обезоружить гвардейцам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

По информации ведомства, 10 июня в микрорайоне "Восток" войсковой наряд заметил конфликт между двумя мужчинами.

Когда гвардейцы подошли ближе, чтобы выяснить причину, один из участников драки начал размахивать топором перед своим оппонентом и угрожать расправой. Бойцы обезоружили агрессора.

Гвардейцы. Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

"Мы обходили маршрут патрулирования и заметили, как двое гражданских нарушают общественный порядок. Конфликт чуть не закончился трагедией, нам пришлось вмешаться", - рассказывает начальник патрульной группы, старший лейтенант Оразхан Орынбасар.

Участников инцидента задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

Напомним, осенью прошлого года в Акмолинской области мужчина с топором устроил погром на заправке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973720-zhitel-shymkenta-vo-vremya-draki-razmahival-toporom-i-ugrozhal-raspravoy/