Житель Атырау разрушил дом после развода с женой

Кадр из видео: КТК

Житель Атырау после развода не захотел делиться домом и разрушил его с помощью трактора. Пара прожила в браке восемь лет, имущество суд поделил поровну. Однако мужчину такое решение не устроило, он оставил бывшую супругу и детей без крыши над головой, передает телеканал КТК.

Мужчина нанял рабочих и разрушил дом. После чего жительницу Атырау с детьми приютили родственники.

Суд разделил имущество супругов поровну. Однако это не устроило мужчину. Теперь от большого дома остались лишь кирпичи, были также снесены времянка и гараж во дворе.

Айнур Канатова. Кадр из видео: КТК

38-летняя Айнур Канатова говорит, что вышла замуж за человека, который на 18 лет старше ее. В браке родились двое сыновей. Теперь вот уже полтора года она с детьми вынуждена жить у родственников.

Источник: КТК

Между тем корреcпонденту NUR.KZ в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 389 УК РК (Самоуправство).

"Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973717-zhitel-atyrau-razrushil-dom-posle-razvoda-s-zhenoy/