Житель Кокшетау прописал у себя более 100 иностранцев

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Стражи порядка выявили жителя Кокшетау, который дал свое согласие на регистрацию 109 граждан стран ближнего зарубежья. Сейчас по данному факту начато досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, 49-летний житель Кокшетау согласился зарегистрировать 109 иностранцев. При этом он достоверно знал, что они не собираются фактически проживать по адресу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.394 УК РК (Организация незаконной миграции).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В департаменте полиции Акмолинской области добавили, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За то же деяние, совершенное преступной группой, предусматривается до 7 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973513-zhitel-kokshetau-propisal-u-sebya-bolee-100-inostrantsev/