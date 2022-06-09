Плод ребенка нашли в канализации в Актау

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В Актау в канализации был обнаружен плод недоношенного ребенка. Сейчас по данному факту проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

По информации ведомства, сегодня, 9 июня, в 11.51 часов на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в канализации в 32 микрорайоне найден плод младенца. Примерный срок составляет 3-4 месяца.

На место выехала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские зарегистрировали данный факт.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в апреле этого года в Костанае был обнаружен пакет с мертвым младенцем. Стражи порядка начали досудебное производство, предусмотренное статьей 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973413-plod-rebenka-nashli-v-kanalizatsii-v-aktau/