Двоих предполагаемых похитителей мопедов задержали в Алматы (видео)

Подозреваемый в краже. Фото: пресс-служба ДП Алматы

Полицейские города Алматы задержали двоих парней, которые, по версии следствия, могут быть причастны к нескольким кражам транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Отмечается, что по подозрению в кражах задержаны двое молодых людей – 1999 и 2002 годов рождения.

Как заявили полицейские, сейчас доказана причастность задержанных к пяти кражам.

"Задержанные с целью незаконного обогащения в ночное время во дворах многоквартирных домов "вычисляли" оставшиеся без присмотра транспортные средства, похищали их и прятали. Позже перепродавали. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела и объединены в одно производство", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По его словам, уголовные дела были заведены согласно пункту 2 части 3 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная неоднократно".

"В настоящее время следователи проверяют фигурантов на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия", – добавили в пресс-службе ДП города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973376-dvoih-predpolagaemyh-pohititeley-mopedov-zaderzhali-v-almaty-video/