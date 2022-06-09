Прятал два месяца тело в кладовке: казахстанца осудили за смертельное избиение знакомого

Родственники погибшего. Фото: kstnews.kz

В Алтынсаринском районном суде Костанайской области огласили приговор 47-летнему мужчине, который обвинялся в смертельном избиении своего знакомого, передает газета "Костанайские новости".

Преступление произошло в начале декабря 2021 года. Между мужчинами во время распития алкоголя возникла драка, подсудимый взял обрезок металлической трубы и начал избивать своего товарища. В результате последний скончался.

Приятель спрятал тело в кладовку на летней кухне, а через два месяца перетащил его на расстояние 300 метров от дома и сбросил в овраг.

В итоге мужчина был признан виновным по ст.106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Напомним, ранее родственники погибшего рассказывали, что Айдархан Амиржанов пропал в начале декабря 2021 года. Поначалу семья не переживала, поскольку мужчина выезжал в гости и на работу, но потом родные забили тревогу. Лишь 3 февраля его нашли мертвым в поле.

Сестра погибшего пояснила, что брата забил до смерти знакомый металлической трубой, а потом затолкал тело в неотапливаемую кладовку и там хранил два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973332-pryatal-dva-mesyatsa-telo-v-kladovke-kazahstantsa-osudili-za-smertelnoe-izbienie-znakomogo/