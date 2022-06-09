Подростка приговорили к 7,5 годам колонии за сбыт наркотиков в Атырау

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Семнадцатилетнему закладчику наркотиков вынесли приговор в Атырауской области – подростка приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, передает МИА "Казинформ".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от департамента полиции региона, семнадцатилетний парень, решив заработать, откликнулся на одно из объявлений в Telegram. Авторы объявления искали "пеших курьеров", обещая им высокую зарплату.

Как оказалось, работа заключалась не в доставке, а в закладке синтетических наркотиков в тайники в микрорайонах Атырау.

В итоге подростка, все же решившего подзаработать, задержали стражи порядка.

"Суд огласил приговор. За незаконную перевозку наркотических веществ в целях сбыта он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы", – сообщили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что с начала года в Атырауской области несовершеннолетними было совершено 20 уголовных правонарушений, из них 13 средней тяжести и 7 тяжких.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане полиция задержала мужчин, которых подозревают в изготовлении наркотиков из пищевого мака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973269-podrostka-prigovorili-k-75-godam-kolonii-za-sbyt-narkotikov-v-atyrau/