Подозреваемых в кражах катализаторов задержали в Алматы (фото)

Задержание. Фото: ДП Алматы

Полицейские Алматы задержали группу молодых людей, подозреваемых в кражах автомобильных катализаторов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как отметили стражи порядка, последний эпизод, в котором подозреваются молодые люди, зарегистрирован 5 июня в Медеуском районе.

Во дворе одного из домов подозреваемые сняли глушитель с катализатором от автомашины Toyota Prado, после чего скрылись. Ущерб составил полмиллиона тенге.

Украденный катализатор. Фото: ДП Алматы

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались четверо парней: 1998, 1999 и 2000 годов рождения.

Задержанные дали признательные показания и были водворены в изоляторы временного содержания.

По информации полицейских, доказана причастность подозреваемых к совершению 9 аналогичных эпизодов в Турксибском, Бостандыкском и Ауэзовском районах города.

Отмечается, что снятый с Toyota катализатор изъяли и приобщили к материалам дела.

Задержание. Фото: ДП Алматы

Начальник Управления криминальной полиции Куатбек Науатов также сообщил о задержании предполагаемого скупщика краденого.

"Он рассказал, что принимал катализаторы от автомашин в разборном виде, далее проводилась оценка через специальный анализатор, который выявляет содержимое металла и стоимость. После этого составлялся акт на лицо, сдавшее катализаторы. Содержимое готовили для дальнейшей реализации на завод", – сообщил Науатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973259-podozrevaemyh-v-krazhah-katalizatorov-zaderzhali-v-almaty-foto/