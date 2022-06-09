Депутат из Актобе сложил полномочия после ареста за езду в пьяном виде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутат городского маслихата Актобе Ербол Касымгали сдал свой мандат после того, как получил 15 суток административного ареста за вождение в нетрезвом виде, сообщает "Диапазон".

По данным издания, еще в конце мая Mercedes депутата остановили полицейские. Медосвидетельствование показало, что народный избранник сел за руль в пьяном виде.

Тогда же дело было передано в суд. Сам депутат вину в пьяном вождении не признал, был не согласен с результатом экспертизы. По его словам, никто не разъяснил ему, что он вправе пройти ее повторно.

Однако суд решил, что вина депутата в административном правонарушении, а именно в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, доказана.

В итоге Ербола Касымгали лишили прав на 7 лет. Кроме того, ему назначили 15 суток административного ареста.

Как выяснило издание, после произошедшего Касымгали сдал депутатский мандат.

"Ербол Касымгали сложил с себя депутатские полномочия", – сообщили журналистам в территориальной избирательной комиссии.

На официальном сайте городского маслихата Актобе указано, что Касыгали является депутатом с 14 января 2021 года. С 2019 года он занимает должность гендиректора компании ТОО "Oil Geo Construction".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973255-deputat-iz-aktobe-slozhil-polnomochiya-posle-aresta-za-ezdu-v-pyanom-vide/