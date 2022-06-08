Требовал 30 млн тенге: сотрудника Антикора осудили в Атырау

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В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор в отношении сотрудника департамента Агентства по противодействию коррупции, передает "Мой город".

Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года борцу с коррупцией стало известно о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления одного из ТОО.

Позже сотрудник встретился с предпринимателем и сообщил, что может помочь ему прекратить проверки и положительно решить вопрос через свое руководство, для чего потребовал 30 млн тенге.

Через некоторое время, сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, подсудимый повторно встретился с бизнесменом и договорился с ним о выплате 21 млн тенге.

Борец с коррупцией попросил своего знакомого забрать деньги из квартиры потерпевшего. При передаче оговоренной суммы свидетеля задержали.

В итоге сотрудник департамента предстал перед судом и был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в подстрекательстве к даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Он приговорен к 7 годам лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе. Кроме этого, осужденный лишен специального квалификационного класса пятой категории.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что дело сотрудника Антикора на 21 млн тенге рассматривают в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973192-treboval-30-mln-tenge-sotrudnika-antikora-osudili-v-atyrau/