Спецназ спустился по веревке: задержание уроженки Ирана провели в Актау (видео)

Кадр из видео: ДП Мангистауской области

В Актау полицейские провели спецоперацию, в ходе которой задержали уроженку Ирана. Стражи порядка поделились оперативными кадрами, как они попадают в квартиру подозреваемой с помощью альпинистской веревки через балкон верхнего этажа. Подробности озвучили в ДП Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 1 июня сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана уроженка Ирана.

При обыске в ее квартире в Актау правоохранители обнаружили и изъяли опий общим весом 39 килограммов.

Фото: ДП Мангистауской области

В департаменте полиции Мангистауской области отметили, что в отношении подозреваемой следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.297 ч.3 УК РК (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств). Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973165-spetsnaz-spustilsya-po-verevke-zaderzhanie-urozhenki-irana-proveli-v-aktau-video/