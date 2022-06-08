330 батарей отопления похитили злоумышленники в Туркестанской области

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В Туркестанской области мужчина обратился в полицию, заявляя, что некие злоумышленники похитили из учреждения 330 батарей отопления и строительные материалы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Потерпевший обратился в Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением о краже. По его словам, неизвестные похитили из учреждения 330 батарей отопления и строительные материалы. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 1,5 млн тенге.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".

"Получив сообщение, сотрудники полиции сразу же прибыли на место происшествия. С целью раскрытия кражи сотрудники следственно-оперативной группы опросили очевидцев, провели подворный обход и изучили камеры видеонаблюдения", – рассказали полицейские.

Было установлено трое подозреваемых. Двоих из них задержали, а третий был объявлен в розыск.

Как сообщили представители МВД, один из подозреваемых является гражданином Узбекистана, а двое других – жителями Нур-Султана и Сарыагашского района Туркестанской области.

"Также один из задержанных оказался ранее судим. В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей. Ведется досудебное расследование", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973158-330-batarey-otopleniya-pohitili-zloumyshlenniki-v-turkestanskoy-oblasti/