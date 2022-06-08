Финпирамиду под интересным названием "Не работа" выявили в Туркестанской области

Кадр из видео: АФМ РК

В Туркестанской области выявили факт организации финансовой пирамиды под названием "Не работа". В настоящее время проводятся следственные мероприятия, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег вкладчиков без использования средств на предпринимательскую деятельность.

"Тем самым организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге", - отметили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Иную информацию в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в АФМ сообщили, что в Петропавловске осудили руководителя и участников ОПГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973145-finpiramidu-pod-interesnym-nazvaniem-ne-rabota-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti/