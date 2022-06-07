Нарушал ПДД: механика столичного СТО заподозрили в незаконной эксплуатации авто клиента

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Автовладелец из Нур-Султана обратился в полицию, заявив, что ему приходили SMS-уведомления о штрафах за тот период, пока его автомобиль находился на СТО, сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного ДП.

Как рассказали сотрудники полиции, владелец автомашины Merсedes-Benz сообщил, что ему стали приходить уведомления о штрафах с камер АПК "Сергек". При этом, по его словам, машина в это время находилась на станции техобслуживания.

"В ходе проверки установлено, что механик СТО во время ремонта автомашины клиента совершал на ней личные поездки и нарушал дорожное движение. Лихая езда автомеханика была зафиксирована камерами АПК "Сергек", – сообщили полицейские.

Сейчас проводится досудебное расследование по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения. Отмечается, что 25-летний работник СТО признал свою вину.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. Во избежание угонов и для обеспечения безопасности вашего транспорта полицейские рекомендуют не передавать ключи от автомобиля малознакомым людям.

Если в отношении вас совершены противоправные действия, незамедлительно звоните по номеру "102", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973036-narushal-pdd-mehanika-stolichnogo-sto-zapodozrili-v-nezakonnoy-ekspluatatsii-avto-klienta/