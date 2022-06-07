Ограбление слепого мужчины попало на видео в Таразе

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

В Таразе ограбили слепого мужчину. Происшествие попало на видео. Подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался 22-летний парень, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

58-летний житель Тараза обратился в полицию и сообщил, что неизвестный в одном из парков города похитил у него мобильный телефон.

Молодой человек, заметив, что сидящий на скамейке мужчина незрячий, выхватил у него из рук гаджет стоимостью 67 тысяч тенге, после чего скрылся с места происшествия.

Стражи порядка задержали подозреваемого по "горячим следам". Им оказался 22-летний житель областного центра. Он полностью признал свою вину.

Телефон полицейские изъяли и вернули законному владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 1 УК РК "Грабеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973019-ograblenie-slepogo-muzhchiny-popalo-na-video-v-taraze/